الأرصاد: الأمطار ستنحصر في الغد على الوجه البحري
الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:15 مرقية جمال
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس البارد ستنتهي بداية من اليوم، وستكون هناك قلة في سقوط الأمطار في وجه بحري والقاهرة.
وأضاف "عبدالعال"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»،: "نركب بالتعاون مع القوات المسلحة ردارات للطقس لمعرفة موعد وكميات سقوط الأمطار ومكان سقوطها".
وتابع، أن الأمطار ستنحصر في الغد على الوجه البحري، وستكون الأمطار خفيفة على السواحل الشمالية ابتداءًا من يوم السبت المقبل، مطالبًا السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، خاصة مع انخفاض مستوى الرؤية بسبب الشبورة المائية.
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