الأرصاد: الأمطار ستنحصر في الغد على الوجه البحري

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس البارد ستنتهي بداية من اليوم، وستكون هناك قلة في سقوط الأمطار في وجه بحري والقاهرة.





وأضاف "عبدالعال"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»،: "نركب بالتعاون مع القوات المسلحة ردارات للطقس لمعرفة موعد وكميات سقوط الأمطار ومكان سقوطها".



