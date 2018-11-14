منتخب قطر يهزم نظيره السويسري وديا

حقق منتخب قطر فوزًا غاليًا على حساب مضيفه منتخب سويسرا، بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الأربعاء.





ويُدين القطريين بهذا الفوز الغالي إلى أكرم عفيف، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86.





ويستعد المنتخب القطري للمشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا مطلع العام الجديد في الإمارات.





ويخوض المنتخب القطري نهائيات كأس آسيا في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات لبنان والسعودية وكوريا الشمالية.



