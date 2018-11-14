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1 % ارتفع فى أسعار النفط عند التسوية مع القلق من خفض الإنتاج

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:04 م
1 % ارتفع فى أسعار النفط عند التسوية مع القلق من خفض الإنتاج
أرشيفية
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وكالات
 
كسرت أسعار النفط سلسلة الخسائرة للمرة الأولى خلال 13 جلسة عند تعاملات اليوم الأربعاء، ليصعد "نايمكس" 1% مع إشارات حول نية "أوبك" خفض الإنتاج العام المقبل.

وارتفعت أسعار الخام الأمريكي بعد أن كشف تقرير صحفي أن أوبك وحلفاءها يناقشون مقترحاً لخفض الإنتاج بنحو 1.4 مليون برميل يومياً في العام المقبل.

وأكد رئيس أوبك أن المنظمة وحلفاءها سوف يخفضون إنتاجهم النفطي وفقاً للحاجة من أجل تحقيق التوازن في السوق.

وعانت أسعار الخام من خسائر حادة استمر لـ12 جلسة على التوالي مسجلةً أطول سلسلة هبوط على الإطلاق مع مخاوف تباطؤ الطلب وزيادة المعروض.

ومن المقرر الإعلان عن البيانات الرسمية لمخزونات الخام الأمريكية من قبل إدارة معلومات الطاقة غداً الخميس.

وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1% إلى 56.25 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1.2% إلى 66.27 دولار للبرميل.
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