ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

شقيق ساطع النعماني باكيًا: "إطلاق اسم الشهيد على ميدان النهضة كان هيفرق معاه وهو حي"

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:05 م
شقيق ساطع النعماني باكيًا: إطلاق اسم الشهيد على ميدان النهضة كان هيفرق معاه وهو حي
طباعة
داليا الحسين
 
بكى الدكتور سامح النعماني شقيق الشهيد العقيد ساطع النعماني على الهواء، أثناء حديثه عن البطل الراحل، الذى توفي اليوم في مستشفى سانت ماري في العاصمة البريطانية لندن.

وكشف "النعماني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، قناة صدى البلد، عن أخر كلمات الشهيد قبل وفاته قائلًا: "كان من المفترض أن يعود اليوم إلى أرض الوطن بعد إجرائه عملية جراحية، وأخبرني في أخر مكالمة أمس أنه قام بشراء هدايا لابنه".

وأضاف: "إطلاق اسم الشهيد على ميدان النهضة كان سيفرق كثيرا مع شقيقي لو تم في فترة حياته ولكنه الآن يعرف ما يحدث، مطالبًا بدفن شقيقه سريعًا في الأراضي المصرية لتلقى واجب العزاء.
المزيد عن: ميدان النهضه ساطع النعماني العقيد ساطع النعماني الشهيد ساطع النعماني
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الترجي الرياضي
3
x
15:00
0
مستقبل قابس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/14/2018 11:00:05 PM