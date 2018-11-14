شقيق ساطع النعماني باكيًا: "إطلاق اسم الشهيد على ميدان النهضة كان هيفرق معاه وهو حي"
الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:05 مداليا الحسين
بكى الدكتور سامح النعماني شقيق الشهيد العقيد ساطع النعماني على الهواء، أثناء حديثه عن البطل الراحل، الذى توفي اليوم في مستشفى سانت ماري في العاصمة البريطانية لندن.
وكشف "النعماني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، قناة صدى البلد، عن أخر كلمات الشهيد قبل وفاته قائلًا: "كان من المفترض أن يعود اليوم إلى أرض الوطن بعد إجرائه عملية جراحية، وأخبرني في أخر مكالمة أمس أنه قام بشراء هدايا لابنه".
وأضاف: "إطلاق اسم الشهيد على ميدان النهضة كان سيفرق كثيرا مع شقيقي لو تم في فترة حياته ولكنه الآن يعرف ما يحدث، مطالبًا بدفن شقيقه سريعًا في الأراضي المصرية لتلقى واجب العزاء.