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وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 09:58 م
وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز
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الفجر السعودي
 

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة بكلية تصاميم البيئة، وظيفة شاغرة على بند الأجور فئة (أ) ذات الرقم (194) بمسمى (سائق).

وقالت الشركة أن الشروط هي :

– أن يكون سعودي الجنسية.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك.
– أن يكون لائقًا طبيًّا.
– أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة كحد أعلى أو الكفاءة المتوسطة كحد أدنى
– أن تكون لديه رخصة قيادة سارية المدة.
– أن يكون عمره ما بين (25- 35) عامًا.

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