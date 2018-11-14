وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة بكلية تصاميم البيئة، وظيفة شاغرة على بند الأجور فئة (أ) ذات الرقم (194) بمسمى (سائق).

وقالت الشركة أن الشروط هي :

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن يكون لائقًا طبيًّا.

– أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة كحد أعلى أو الكفاءة المتوسطة كحد أدنى

– أن تكون لديه رخصة قيادة سارية المدة.

– أن يكون عمره ما بين (25- 35) عامًا.