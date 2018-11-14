تفاصيل جديدة عن حفل زفاف ديبيكا بادكون ورانفير سينج

مع بدء احتفالات الزفاف للزوجين المفضلين في بوليوود رانفير سينج وديبيكا بادوكون، ازدادت الإثارة فقط لرؤية صور حفل زفافهما وإطلالة العروس التي يتشوق الجميع لرؤيتها.





وأكد مصدر مقرب من الثنائي أن الزفاف الأسطوري الذي يقام الآن على بحيرة كومو مليء بالإثارة والمفاجآت، حيث دخل العريس "رانفير" وهو يغني بعض الأغاني الشعبية الشهيرة مثل "Mehndi Ni Mehndi" و"Dholak" و"Kala Shah Kala" و"Mehendi hai rachney wali" وغيرهم.





ومن المعروف أن الثنائي أعلنا خبر زواجهما إلى الجمهور بطريقة مميزة، فقد نشر كل منهما عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من دعوة حفل زفافهما التي كتب عليها: "بعد مباركة أسرتنا، يسرنا مشاركتهم وإعلامكم أنه تم تحديد موعد زفافنا يومي 14 و15 نوفمبر المقبل، نشكركم على كل الحب الذي أعطيتونا إياه على مر السنين".



