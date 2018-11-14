محاولة انتحار فاشلة لـ 4 أشخاص في البحيرة





أقدم 4 أشخاص علي الانتحار، بتناول أقراص مبيد حشري لحفظ الغلال، وذلك لمرور مزارع وعامل بحالة نفسية سيئة لمعاناتهما من مرض نفسي وعصبي، والآخرين طالب وطالبة لضعف مستواهما الدراسي وعدم انتظامها بالمدرسة.





البداية تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة من مستشفى إيتاي البارود العام، بوصول المدعو "عبد المنعم ش.ع" 41 عاما - فلاح ومقيم بقرية أبيوقا، مصاب بإدعاء تسمم فسفوري ولا يمكن استجوابه، وتم حجزه بها تحت الملاحظة.





بسؤال شقيقه المدعو "السيد" 28 عاما – عامل، قرر بتناول شقيقه المذكور قرص لمُبيد حشري خاص بحفظ الغلال لمروره بحاله نفسيه سيئة، حيث أنه يعانى من مرض نفسي وعصبي ويعالج منه منذ فتره وسبق إيداعه بمستشفي المعمورة للأمراض النفسية بالإسكندرية ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.





كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود من المستشفى العام بوصول المدعو "على ا.ع" 19 عاما - طالب ومقيم بقرية نكلا العنب، مصاب بإدعاء تسمم فسفوري ولا يمكن استجوابه، وتم حجزه بها تحت الملاحظة.





بسؤال عمه "مجدي ع.ا" 36 عاما - حاصل على دبلوم، قرر بتناول نجل شقيقه المذكور قرص مبيد حشري خاص بحفظ الغلال لمروره بحاله نفسيه سيئة، بسبب خلافات أسريه مع والده لقيام الأخير بتعنيفه لعدم انتظامه بالمدرسة وضعف مستواه الدراسي، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.





كما تلقي مدير الأمن إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة من المستشفى العام بوصول المدعوة "آلاء ر.ف" 19 عاما - طالبه بالصف الثالث الثانوي ومقيمه بقرية البلاكوس، مصابه بإدعاء تسمم فسفوري وتم تحويلها لمركز السموم بالمستشفى الجامعي بطنطا بالغربية.





بسؤالها قررت بتناولها قرص مبيد حشري خاص بحفظ الغلال لمرورها بحاله نفسيه سيئة بسبب ضعف مستواها الدراسي ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.





كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة كفرالدوار من المستشفى العام بوصول المدعو "محمد ش.ا" 34 عاما - عامل ومقيم بمنطقة المكمورة، مصاب بإدعاء تسمم نتيجة تناول أقراص غير معلومة، ولا يمكن استجوابه وتم تحويله لمركز السموم بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية لاستكمال العلاج.





بسؤال شقيقه "عبدالله" 32 عاما – محامى، قرر بتناول شقيقه المصاب جرعة زائدة من أقراص مهدئه "باركينول" بطريق الخطأ لكونه يعانى من مرض نفسي وعصبي ويعالج منه منذ فتره، مما أدى لإصابته المشار إليها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وجاري تحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.



