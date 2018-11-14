الذهب يتعافى عند التسوية اليوم الأربعاء بعد 5 جلسات من التراجع

تعافت أسعار الذهب لأول مرة في 5 جلسات عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، لترتفع بنحو 9 دولارات مع تراجع الدولار الأمريكي والأسهم.





وصعد المعدن الأصفر بعد أن تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم، وفقد "داو جونز" نحو 300 نقطة.





ويأتي ارتفاع الذهب مع مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وسط بيانات سلبية بانكماش الاقتصاد في ألمانيا واليابان.





وتعرض المعدن الأصفر للضغط خلال الجلسات الماضية مع قوة الدولار الأمريكي الذي وصل لأعلى مستوى في 16 شهراً وسط زيادة توقعات رفع معدلات الفائدة.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تسارع التضخم بالولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 9 أشهر خلال أكتوبر الماضي.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.7% ليصل إلى 1210.10 دولار للأوقية، رابحاً 8.7 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:43 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.8% إلى 1214.21 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.06% إلى 97.252.