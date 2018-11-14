رودريجيز خارج قائمة سويسرا لمواجهة قطر للإصابة

أكدت تقارير صحفية سويسرية إيطالية بأنه تم استبعاد ريكاردو رودريجيز نجم ميلان من قائمة منتخب بلاده سويسرا لمواجهة قطر بسبب إصابة عضلية.





وكسف موقع فوتبول إيطاليا بأنه ليس حتى على مقاعد البدلاء لمباراة هذا المساء الودية بعد الشعور بالألم أثناء التدريب.





ووفقا للتقارير السويسرية، فإنه ليس مشكلة خطيرة ويأمل رودريجيز في العودة إلى العمل من أجل مواجهة بلجيكا يوم الاحد في دوري الأمم الأوروبية.





وتعد إصابة ردوريجيز الأحدث في سلسلة طويلة من الإصابات لميلان الذي خسر مؤخرا لوكاس بيليا وماتيو موساتشيو وماتيا كالدارا وجياكومو بونافينتورا.



