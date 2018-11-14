ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

رودريجيز خارج قائمة سويسرا لمواجهة قطر للإصابة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 09:52 م
رودريجيز خارج قائمة سويسرا لمواجهة قطر للإصابة
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 
أكدت تقارير صحفية سويسرية إيطالية بأنه تم استبعاد ريكاردو رودريجيز نجم ميلان من قائمة منتخب بلاده سويسرا لمواجهة قطر بسبب إصابة عضلية.

وكسف موقع فوتبول إيطاليا بأنه ليس حتى على مقاعد البدلاء لمباراة هذا المساء الودية بعد الشعور بالألم أثناء التدريب.

ووفقا للتقارير السويسرية، فإنه ليس مشكلة خطيرة ويأمل رودريجيز في العودة إلى العمل من أجل مواجهة بلجيكا يوم الاحد في دوري الأمم الأوروبية.

وتعد إصابة ردوريجيز الأحدث في سلسلة طويلة من الإصابات لميلان الذي خسر مؤخرا لوكاس بيليا وماتيو موساتشيو وماتيا كالدارا وجياكومو بونافينتورا.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الترجي الرياضي
3
x
15:00
0
مستقبل قابس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/14/2018 11:00:05 PM