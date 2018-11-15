"الصواف": وزير جيش الاحتلال المُستقيل انتهى سياسيًا

قال الكاتبُ والمحللُ السياسي الفلسطيني، مصطفى الصواف، إنَّ الخلافات بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية والتباين الذي حدثَ حول مَسيرات العودة، ثم ما أعقب ذلك في عملية منطقة خان يونس الفاشلة، كلها أمور ألقت بِظلالها داخل المُجتمع الإسرائيلي.





وأضاف «الصواف»، خلال لقائهِ على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية مُنى بلهيم، أنَّ استقالة وزير جيش الاحتلال، ليبرمان، لن تُغير من الأمر شئ، فسوف يأتِ من بعده شخص بنفس السياسة.





وأشار «الصواف»، إلى أنَّ حقيبة وزارة الجيش سوف تكون في حوزة بنيامين نتنياهو، أما «ليبرمان» الذي يَطمع أن يكون رئيسًا للوزراء فسيواجه سكان المنطقة الجنوبية الذين يَرفضونه تمامًا، كما أنه فشل في كل الوعود التي وعد بها عند تولي المَنصب، قائلاً: «أعتقد أنَّ ليبرمان انتهى سياسيًا.. وإذا جرى انتخابات فلنْ يُحصل شيئًا».



