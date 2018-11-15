معارضة قطرية عن اختفاء خالد الهيل: حكومة تميم في حاجة لمحاكمة عسكرية

علقت المعارضة القطرية منى السليطي، على اختفاء المعارض القطري خالد الهيل في لندن، قائلة: "حكومة تميم في حاجة لمحاكمة عسكرية على ما يتعرض له المواطن القطري من الداخل والخارج".



وأضافت المعارضة القطرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن النظام القطري يعبث بأمن المواطن القطري داخليًا وخارجيًا، لافتة إلى أن نظام تميم بن حمد آل ثاني غير مسؤول ويجب محاكمته.



وأضافت أنها تلقت معلومات عن تدبير مكيدة لخالد الهيل المعارض القطري، متمنية أن لا يلحق به أي ضرر، وأن يظهر للنور قريبًا.

