رطبي بشرتك بهذه المكونات الطبيعية

يعد الجفاف من أكثر المشاكل التي تجعل البشرة باهتة وغير مشرقة حتى ولو كانت صحية ولا تعاني من أي مشاكل جلدية. يمكنك سيدتي التخلص من جفاف البشرة بمكونات طبيعية بسيطة وغنية بالمغذيات الأساسية التي تحتاجها البشرة لتكتسب اللمعان والنضارة من جديد.





هلام الألوفيرا:

اهرسي الهلام الطازج جيدا حتى يصبح خليط لين وناعم واستخدميه مباشرة لتدليك البشرة في شكل حركات دائرية لمدة 5 دقائق. اتركي القناع لمدة 12 دقيقة إضافية حتى يجف ثم اغسليه بالماء الدافئ. يمكنك استخدام هذه الطريقة يوميا ولاحظي الفرق.





الحليب:

إذا أردت الحصول على نتائج سريعة وفعالة، بللي قطعة قطن بالحليب الدافئ أو البارد وامسحي به بشرتك مع تركه لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي بالماء البارد. استخدمي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.





العسل الطبيعي:

طبقي القليل من العسل على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي بالماء الفاتر. استخدمي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لتحصلي على بشرة نضرة ومشرقة.





الأفوكادو:

إذا كانت بشرتك تعاني من الجفاف الشديد فلا شيء أفضل من الأفوكادو الغني بالأحماض الدهنية والفيتامينات. اهرسي القليل من الأفوكادو وطبقيه على الوجه والرقبة لمدة 10 دقائق ثم اغسليه بالماء الدافئ.