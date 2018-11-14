الأردن توقع مذكرة تفاهم مع سنغافورة على مستوى القطاع الخاص

وقع اتحاد الصناعات السنغافوري مع غرفة تجارة عمان، مذكرة تفاهم لتطوير علاقات البلدين التجارية والصناعية على مستوى الشركات ومؤسسات القطاع الخاص.





وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها العين عيسى حيدر مراد رئيس غرفة تجارة عمان، دوغلاس فو ورئيس اتحاد الصناعات السنغافوري، إلى تبادل المعلومات التجارية بين الطرفين، وتقديم المساعدة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار والتعريف بالنشاطات التجارية والمعارض والمؤتمرات.





وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعت على هامش افتتاح السفارة الاردنية في سنغافورة إلى تقديم المشورة والمساعدة لأعضاء الهيئة العامة لدى طرفيّ الإتفاقية وكذلك تشجيع تبادل برامج التدريب والتأهيل فيما بينهما.





واتفق الطرفان على تشجيع أعضاء لجنة التنسيق الإدارية المشتركة لتشكيل تحالف استراتيجي لدخول بلدان أخرى للأعمال والاستثمار والمساعدة في تسهيل برامج الأعمال الأخرى التي قد تعزز من العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة في كلا البلدين الصديقين.





وشدد العين مراد على ضرورة لإستغلال اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الاردن وسنغافورة والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2005 لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين والترويج للفرص الاستثمارية بالمملكة، داعيا الى تكثيف تبادل زيارات الوفود والبعثات التجارية للتعرف على الفرص الاقتصادية المتوفرة لدى الجانبين.





وحضر توقيع مذكرة التفاهم النائب الاول لرئيس الغرفة غسان خرفان وعضو مجلس الادارة فيها طارق الطباع.





ويذكر ان صادرات المملكة الى سنغافورة بلغت خلال العام الماضي مليوني دينار مقابل 18 مليون دينار مستوردات.