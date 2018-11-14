إعلامية كويتية تهاجم صابرين: "عشنا وشوفنا الحجاب ستايل"

هاجمت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، الفنانة المصرية صابرين بعد تصريحات الأخيرة بشأن حجابها، حيث قالت في آخر ظهور إعلاميّ لها، إنّ غطاء الرأس الذي ترتدية على رأسها، هو "ستايل".

ونشرت "العيدان" تعليق صابرين على الحجاب، عبر موقع "تويتر"، معلقة : "صابرين أنا مش محجبة دا ستايلي.. والله عشنا وشفنا إن الحجاب ستايل".

وقالت صابرين في تصريحات تليفزيونية: "أنا مش محجبة ومش ندمانة على الخطوة دي، وده ستايلي مش حجاب، وأهم حاجة أكون سعيدة".

وأضافت: "بدون فتاوى من أحد استفت قلبك، والباروكة بتتغير حسب كل دور وطبيعته، والإنسان قلبه بيتغير وربنا يثبتنا كلنا، وعشان محدش يزعل أنا مش محجبة ده اكسسوار" .