الجيش اليمني يكسر هجمات "أنصار الله" في الضالع

وأكد أن "الجيش كسر هجمات الميليشيا، وكبدها العشرات من القتلى والجرحى خلال المعارك"، مضيفا أن "دوريات شوهدت تحمل أعداداً كبيرة من قتلى الميليشيات وجرحاها وهي تدخل إلى مدينة دمت في طريقها إلى يريم وذمار".





وكانت القوات الحكومية قد تمكنت، من استعادة السلسلة الجبلية المطلة على مدينة دمت، ابتداءً من الحقب ووصولاً إلى جبال خاب وما جاورها





جاء ذلك بعد تمكنها من السيطرة على المداخل الجنوبية والشرقية والغربية المؤدية إلى وسط المدينة، ضمن عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مديرية دمت من قبضة مسلحي "أنصار الله"، تمكنت خلالها من تحرير أكثر من 12 كيلو متراً، حسب موقع الجيش اليمني.