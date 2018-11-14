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أول تعليق برلماني على إطلاق "السيسي" اسم ساطع النعماني على ميدان النهضة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:52 م
أول تعليق برلماني على إطلاق السيسي اسم ساطع النعماني على ميدان النهضة
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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عبداللطيف هيبة
 
نعى النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، الشهيد البطل العقيد ساطع النعماني، نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور الأسبق، في لندن، فجر اليوم، قبل عودته إلى القاهرة عقب جراحة أجراها فى لندن، والذي كان ضحية جماعة الإخوان الإرهابية فى اشتباكات ميدان النهضة، داعيًا الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان وأن يدخله فسيح جناته.

وقال "البطيخي" في تصريح خاص لبوابة "الفجر": إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي اسم الشهيد البطل ساطع النعماني على ميدان النهضة، تعد مبادرة عظيمة من رئيس يُقدر أبنائه الذين يضحون بأرواحهم فداءًا للوطن، موجهًا كل الشكر والتقدير للرئيس السيسي على هذه المبادرة الطيبة.

وكان أصيب العقيد ساطع النعمانى نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور الأسبق، برصاص من جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة بين السرايات بالجيزة وفقد بصره أثناء تصديه لشغبهم فى تلك الأحداث.

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