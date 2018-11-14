محافظ كفر الشيخ: إحالة 5 آلاف موظف للتحقيق بهدف تحسين الخدمة للمواطنين

قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب من المحافظين عند توليهم المسؤولية العمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن إحالته لـ5 آلاف موظف للتحقيق يأتي في إطار تطبيق القانون على الموظف المتجاوز، وتحقيق الانضباط الإداري داخل المحافظة من أجل تحسين الخدمة للمواطن.



