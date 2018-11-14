محافظ كفر الشيخ: إحالة 5 آلاف موظف للتحقيق بهدف تحسين الخدمة للمواطنين
الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:48 مكساب أحمد
قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب من المحافظين عند توليهم المسؤولية العمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن إحالته لـ5 آلاف موظف للتحقيق يأتي في إطار تطبيق القانون على الموظف المتجاوز، وتحقيق الانضباط الإداري داخل المحافظة من أجل تحسين الخدمة للمواطن.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، خلال حواره مع فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن تحويل المتغيبين عن العمل للتحقيق هو حق أصيل للمحافظ، لافتًا إلى أن هناك مردود إيجابي على المواطن بسبب إحالة الموظفين المقصرين للتحقيق.