ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ كفر الشيخ: إحالة 5 آلاف موظف للتحقيق بهدف تحسين الخدمة للمواطنين

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:48 م
محافظ كفر الشيخ: إحالة 5 آلاف موظف للتحقيق بهدف تحسين الخدمة للمواطنين
طباعة
كساب أحمد
 
قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب من المحافظين عند توليهم المسؤولية العمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن إحالته لـ5 آلاف موظف للتحقيق يأتي في إطار تطبيق القانون على الموظف المتجاوز، وتحقيق الانضباط الإداري داخل المحافظة من أجل تحسين الخدمة للمواطن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، خلال حواره مع فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن تحويل المتغيبين عن العمل للتحقيق هو حق أصيل للمحافظ، لافتًا إلى أن هناك مردود إيجابي على المواطن بسبب إحالة الموظفين المقصرين للتحقيق. 
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الترجي الرياضي
3
x
15:00
0
مستقبل قابس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/14/2018 9:00:01 PM