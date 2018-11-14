المصري يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة حرس الحدود



وحرص الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق على الاجتماع بلاعبيه مؤكداً لهم ضرورة طي صفحة مباراة وادي دجلة والتركيز فيما هو قادم من مباريات ، مشدداً على ضرورة بذل قصارى الجهد والعرق من أجل تحقيق طموحات جماهير الفريق العظيمة ، وجاء المران الذي استمر لما يقرب من ساعتين كاملين قوياً للغاية واشتمل على عدد من الوحدات التدريبية البدنية والفنية ، فيما اختتم المران بتقسيمة مصغرة في منتصف الملعب شهدت تألق العديد من اللاعبين.

استأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم تدريباته على الاستاد وذلك استعداداً لمباراته بالجولة الخامسة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره حرس الحدود والمقرر اقامتها في الخامسة والربع مساء الأربعاء المقبل وقبيل المران الذي استأنف به المصري تدريباته بعد حصوله على راحة سلبية لمدة يومين عقب نهاية مباراته أمام وادي دجلة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق .