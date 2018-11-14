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الهلال السعودي صاحب غزارة تهديفية في 6 من أصل 9 مباريات

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:45 م
الهلال السعودي صاحب غزارة تهديفية في 6 من أصل 9 مباريات
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عمر عبدالعزيز
 

نجح فريق الهلال السعودي في تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل في 6 من مبارياته التسع حتى الآن في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي لـ "OPTA ARABI" على تويتر أن الهلال تمكن من إحراز ثلاثة أهداف في ست من مبارياته التسع في أول تسع جولات ببطولة الدوري، ليكون الهلال أكثر فريق صاحب غزارة تهديفية في المسابقة المحلية.

يذكر أن نادي الهلال يحتل صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حاليًا برصيد 27 نقطة وبفارق خمس نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

ويرغب نادي الهلال في التتويج ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي، بعد الفوز بالبطولة في آخر موسمين.

وكان الهلال نجح في الفوز بالجولة التاسعة على حساب نادي الوحدة بثلاثية دون رد.

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