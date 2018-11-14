عمر البشير يؤكد حرص بلاده على الارتقاء بمستوى العلاقات مع البرازيل

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، حرص بلاده على الارتقاء بمستوى العلاقات مع البرازيل على أسس هادفة

وعملية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.





وقال البشير -خلال لقائه اليوم الأربعاء بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بسفير البرازيل لدى السودان جوزي ماورو

دافونسيكا، بمناسبة انتهاء فترة عمله- إن البلدين يمكن أن يحققا تعاونا مثمرا مبنيا على الموارد التي تتمتع بها

البلدان.

من جانبه، قال السفير البرازيلي، في تصريح، إن البرازيل والسودان يمكن أن يطورا التعاون المشترك بينهما في

المجالات الصناعية والتكنولوجية والزراعية خاصة وأن السودان بلد زراعى كبير .





وأضاف السفير أنه لمس اهتماما واضحا من الرئيس البشير لتطوير العلاقات مع البرازيل، موجها الشكر للسودان

شعبا وحكومة على التعاون الذي وجده طيلة الفترة التي قضاها فيه.