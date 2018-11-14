ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عمر البشير يؤكد حرص بلاده على الارتقاء بمستوى العلاقات مع البرازيل

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:29 م
عمر البشير يؤكد حرص بلاده على الارتقاء بمستوى العلاقات مع البرازيل
عمر البشير
طباعة
وكالات
 

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، حرص بلاده على الارتقاء بمستوى العلاقات مع البرازيل على أسس هادفة

 وعملية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.


وقال البشير -خلال لقائه اليوم الأربعاء بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بسفير البرازيل لدى السودان جوزي ماورو

 دافونسيكا، بمناسبة انتهاء فترة عمله- إن البلدين يمكن أن يحققا تعاونا مثمرا مبنيا على الموارد التي تتمتع بها

 البلدان.

من جانبه، قال السفير البرازيلي، في تصريح، إن البرازيل والسودان يمكن أن يطورا التعاون المشترك بينهما في

 المجالات الصناعية والتكنولوجية والزراعية خاصة وأن السودان بلد زراعى كبير .


وأضاف السفير أنه لمس اهتماما واضحا من الرئيس البشير لتطوير العلاقات مع البرازيل، موجها الشكر للسودان

 شعبا وحكومة على التعاون الذي وجده طيلة الفترة التي قضاها فيه.

المزيد عن: عمر البشير حرص السودان البلاد البرازيل الارتقاء
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الترجي الرياضي
3
x
15:00
0
مستقبل قابس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/14/2018 9:00:01 PM