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وكيل إسلام عيسى يكشف حقيقة رحيله عن المصري في يناير

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:35 م
وكيل إسلام عيسى يكشف حقيقة رحيله عن المصري في يناير
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علي نبوي
 

نفى عبد الرحمن مجدي وكيل أعمال إسلام عيسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، ما تردد مؤخرا حول اقتراب اللاعب من الرحيل عن النادي البورسعيدي في يناير المقبل.


وكتب مجدي عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"لم يحدث أي حديث بخصوص إسلام عيسى أو انتقاله لأي نادي في يناير، و و لم يتحدث أي مسئول في أي نادي معي بهذا الشأن، و تم ذكر اسماء مسئولين بعينهم على أساس أنهم قاموا بالاتصال بي و هو غير صحيح و يتم نشره في بورسعيد لأغراض شخصية .. و ذلك رداً على ما كُتب في بعض المواقع اليوم"


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