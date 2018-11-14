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مونشي يشعر بالقلق تجاه باستوري لهذا السبب

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:32 م
مونشي يشعر بالقلق تجاه باستوري لهذا السبب
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عمر عبدالعزيز
 
 
كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء، أن "مونشي" المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي، قَلِق للغاية حيال لاعب الفريق خافيير باستوري، حيث أنه لم يكُن ينتظر هذا العدد من المشاكل البدنية.

ووفقًا لما ذكرته "التمبو" الإيطالية، فقد كان مونشي يعرف أنّ اللاعب قد يتأخّر لإستعادة الفورمة، ولكن ليس بهذا الشكل من الإبتعاد عن الميدان، وخُصوصاً أنه مع الفريق مُنذ أول يوم في التحضيرات، والأن يجده مُضطر للتوقّف إلى أجل غير مُسمى.

ومن الجدير بالذكر أنه في مُحاولة لإيجاد حل نهائي لكابوس "ربلة الساق" التي تُبعِد باستوري عن الملاعب مُنذ مُدة، فقد سافر باستوري بالأمس إلى برشلونة من أجل زيارة وإستشارة طبّية هُنالك، بِرفقته طبيب روما ديل فيسكوفو وأخصائي العلاج الطبيعي ماركو إسبوزيتو، وسيعود لروما يوم الجُمعة .

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