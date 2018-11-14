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ميلان يستهدف التعاقد مع بنزيما بدلا من إبراهيموفيتش

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:30 م
ميلان يستهدف التعاقد مع بنزيما بدلا من إبراهيموفيتش
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عمر عبدالعزيز
 
 
كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء، أن نادي ميلان الإيطالي يعتزم الدخول في محاولة لضم نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما، خلال موسم الانتقالات الشتوي.

ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن الروسونيري يضع الفرنسي كريم بنزيما، كأولوية هذا الشتاء، قبل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

الجدير بالذكر أن أنظار ميلان كانت تتجه في البداية إلى إبراهيموفيتش، ومع مرور الأيام تزايدت الرغبة في الحصول على خدمات النجم الفرنسي.

ولكن تعقد هذا الخيار، مع وصول المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري إلى قيادة الإدارة الفنية للفريق الأول بالقلعة البيضاء، حيث عاد بنزيما ليصبح أحد أبرز اللاعبين في صفوف الميرنجي، ومن ثم فإنه لا يبدو أن سولاري أو ناديه، مستعدين لقبول رحيل بنزيما.

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