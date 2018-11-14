جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 1156 سيارة ملاكى ونقل بقيمة 201 مليون جنيه





أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة على شكيو مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر أكتوبر 2018 عن 974 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للإستخدام الشخصى والتجارى.وبلغت قيمة هذه السيارات 155 مليون 543 ألف و348 جنيه فيما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 53 مليون و892 ألف و449 جنيها.وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 26 مليون و652 ألاف و262 جنيها والرسوم الأخرى المحصلة 106 ألف و316 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 80 مليون و651 ألف و27 جنيها.وخلال شهر أكتوبر 2018 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 182 سيارة نقل للإستخدام التجارى بقيمة 45 مليون 565 ألف و176 جنيه.كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 13 مليون 68 ألف و394 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 8 مليون و208 ألف و700 جنيها والرسوم الأخرى المحصلة 455 ألف و652 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 21 مليون و732 ألف و746 جنيها.وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر أكتوبر 2018 عن 1156 سيارة ركوب ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 201 مليون و108 ألاف و523 جنيه وإجمالى ضرائب ورسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة ورسوم وضرائب أخرى محصلة عنها بحوالى 102 مليون و383 ألف و773 جنيه.من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر أكتوبر الماضى 107 سيارة كما تم إعادة تصدير 212 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.