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"البترول": الوزارة تستعد لطرح أول مزايدة عالمية للبحث عن الغاز والبترول في البحر الأحمر

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:31 م
البترول: الوزارة تستعد لطرح أول مزايدة عالمية للبحث عن الغاز والبترول في البحر الأحمر
طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
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كساب أحمد
 
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مساحة المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر60 ألف كيلومتر مربع، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن الغاز والبترول في البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "الملا"، خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن مصر تعمل على أن تتحول لمركز اقليمي للطاقة بالتعاون مع دول الجوار مثل إسرائيل وقبرص والاتحاد الأوربي، من خلال مد هذه الدول باحتياجهم من الغاز المسال بعد استيراده خام وإسالته.

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