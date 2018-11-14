شقيق الراحل ساطع النعماني: لم يتم تحديد موعد عودة الجثمان إلى مصر حتى الآن

قال الدكتور سامح النعماني، شقيق الراحل العميد ساطع النعماني، إن العملية الأخيرة التي أجراها كانت بسيطة، وكانت حالته جيدة، معقبًا: "وفاته كانت مفاجأة لمصر بالكامل، ومصر كلها أسرته، ولكن إحنا اتصدمنا ومحدش مصدق لغاية دلوقتي".





وأضاف "النعماني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء، أنه تحدث مع نجله ياسين، في الصف الرابع الابتدائي، أمس وأخبره أنه سيعود إلى مصر اليوم.



