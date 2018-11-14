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عاجل .. السيسي يصدر قرارًا بتغيير اسم ميدان النهضة إلى الشهيد ساطع النعماني

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:27 م
عاجل .. السيسي يصدر قرارًا بتغيير اسم ميدان النهضة إلى الشهيد ساطع النعماني
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داليا الحسين
 
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإطلاق اسم الشهيد ساطع النعماني على ميدان النهضة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء إن "النعماني" أصيب على يد جماعة الإخوان المسلمين في ميدان النهضة.

وقدم الإعلامي، التحية والشكر والتقدير للرئيس السيسي على هذه المبادرة الطبية، معلقًا: "مصر عمرها ما بتنسى ولادها.. ومصر كلها بتبكي".

وكان "النعمانى" يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور في حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.
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