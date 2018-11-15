تحالف رصد الانتهاكات: الغرب يرغب في إطالة أمد الحرب باليمن

قالت عضو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، وسام باسندوه، إنَّ الأزمة اليمنية تتطلب تعاطفًا حقيقيًا يجعل اليمنيين يحرورون ويستعيدون ما تبقى من أراضيهم، لاسيما أنَّ هناك رغبة من المجتمع الدولي بإطالة أمد الحرب في اليمن.





وأضافت «وسام»، خلال لقائها على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي وائل العنسي، أنَّ ميليشا الحوثي لن تستجيب لطلب القوات اليمنية المشتركة بالانسحاب من مدينة الحديدة اليمنية.





وأوضحت «وسام»، أن كافة المعارك السابقة لعملية تحرير الحديدة يخفت صوت الميليشيا الحوثية، ومن ثم تبدأ بالمناورة من جديد مع تقديم التنازلات التي يستجيب لها المجتمع الدولي، والذي بدوره يقوم بالضغط فيوقف الحرب، ومن ثم المطالبة بالهدنة والدخول في المفاوضات مجددًا، كالتي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث.



