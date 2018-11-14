مباشر- السعودية| "الصحة العالمية" تصنف "الجموم" كأول مدينة صحية على مستوى مكة

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صنفت منظمة الصحة العالمية، محافظة الجموم كأول مدينة صحية على مستوى منطقة مكة المكرمة، وثالث مدينة تحصل على الاعتماد في المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم صحة منطقة مكة المكرمة، حمد فيحان العتيبي، إن برنامج المدن الصحية أحد مبادرات منظمة الصحة العالمية؛ لتركيز المفاهيم الصحية على المستويات المحلية والعالمية للمحافظة على الصحة والبيئة من خلال البرنامج المجتمعي الذي بنيت استراتيجيته على الشراكة بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية.

وأضاف العتيبي، أن هذا الأمر يأتي من أجل مواجهة المشاكل الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية بإشراف الصحة العامة وتكاتف وتعاضد أفراد المجتمع وقطاعاته .

وبين، أن "الجموم" ضمن منظومة المدن الصحية بالمملكة، لافتًا إلى أن برنامج المدن الصحية أحد برامج منظمة الصحة العالمية ويقوم على مبدأ تحسين الصحة، والمدينة الصحية هي التي تكون بيئتها الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية داعمة ومعززة للصحة.

وتابع: "تم اختيار الجموم لتطبيق البرنامج، ومن أجل تصنيف المدن الصحية قام فريق من منظمة الصحة العالمية لزيارة مدينة الجموم الصحية على فترتين للتقييم، الأولي في شهر مارس والتقييم النهائي في شهر سبتمبر 2018، ولمدة ثلاثة أيام في الزيارة الأولى ويومين في الزيارة الثانية.

وأشار العتيبي، إلى أنه قد تم تأكد تطبيق الـ80 معيارًا، موضحًا أن "الجموم" أصبحت أول مدينة على مستوى منطقة مكة المكرمة وثالث مدينة تم تصنيفها تحصل على الاعتماد في المملكة العربية السعودية، والذي يعد حدثًا وطنيًّا وعالميًّا يضاف لإنجازات المملكة، ودعمًا لقطاع الصحة خدمة للمواطنين وفق تطلعات القيادة الحكيمة .

المصدر: صحيفة مباشر