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محافظ سوهاج يتفقد محطة إكثار الدواجن بحي غرب (صور)

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 07:18 م
محافظ سوهاج يتفقد محطة إكثار الدواجن بحي غرب (صور)
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أبورية حسين
 
قام الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، بجولة تفقدية لمحطة إكثار الدواجن بحي غرب سوهاج وهى إحدي المشروعات التابعة للمحافظة والمقامة على مساحة 4.5 أفدنة لإنتاج البيض ودجاج التسمين، وقد رافقه خلال الجولة اللواء علاء رشاد سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور طلعت الشيخ بكلية الزراعة والمهندس محرم فؤاد مدير المشروع، وفريدة سلام رئيس حى غرب سوهاج.


وكلف الأنصاري مدير المشروع بتجهيز رسم بيانى بمساحة المشروع بما فيه من منشأت وأماكن شاغرة، مشيرا الى أهمية المشروعات الإنتاجية فى دفع عجلة التنمية، وضرورة التوسع فى إنتاج المحطة لخدمة أهالى المحافظة.


وعرض مدير المشروع إمكانات المحطة وطريقة العمل بها وعمليات الإنتاج، حيث تتكون من 4 عمارات للامهات من الدواجن بعدد 21 عنبر، وكذلك 3 عمارات قطيع بدارة بعدد 18 عنبر، بالإضافة إلي قسم للتفريخ وبه 4 مكينات لتفريخ البيض، كما يوجد 2 مفقس لإنتاج الكتاكيت، ويضم أيضًا مصنعًا مصغرًا لإنتاج الأعلاف لتغذية المحطة بطاقة إنتاجية 75 طن شهريا.
محافظ سوهاج يتفقد محطة إكثار الدواجن بحي غرب (صور)
محافظ سوهاج يتفقد محطة إكثار الدواجن بحي غرب (صور)
محافظ سوهاج يتفقد محطة إكثار الدواجن بحي غرب (صور)
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