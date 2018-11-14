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مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم أول طنطا (صور)

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 07:18 م
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم أول طنطا (صور)
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أيمن يحيي
 
تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اليوم الأربعاء، خدمات تأمين قسم أول طنطا للوقوف على الحالة الأمنية، وتفقد الحجز الموجود بالقسم، والتقى عدد من المواطنين واستمع إلى مشاكلهم.


ووجة "حسونة" بضرورة حسن معاملة المساجين والحالة الصحية لهم، وتنفيذ روح القانون فى التعامل مع المواطنين وتوسيع دائرة الاشتباة السياسى والجنائى ومتابعة كاميرات المراقبة.


رافق مدير الأمن اللواء أشرف درويش مساعد مدير الأمن واللواء السعيد شكر مدير المباحث الجنائية ومأمور قسم أول طنطا.
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم أول طنطا (صور)
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم أول طنطا (صور)
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم أول طنطا (صور)
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم أول طنطا (صور)
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم أول طنطا (صور)
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