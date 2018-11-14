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بعثة تونس تصل برج العرب لمواجهة مصر

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 07:15 م
بعثة تونس تصل برج العرب لمواجهة مصر
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محمد الصو
 
 
وصلت منذ قليل بعثة المنتخبين الأول والإوليمبي التونسي برئاسة وديع الجرئ، إلى مطار برج العرب، استعدادًا لمواجهتى مصر الأول بالتصفيات الإفريقية والإوليمبي وديًا.

وكان في استقبال بعثة تونس، هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وسفير تونس فى القاهرة، سط حفاوة من الترحيب.

وأنهى مسؤولو الجبلاية، اجراءات إنهاء خروج المنتخب التونسي من المطار، لتتوجه بعد ذلك إلى فندق الإقامة.

ويلتقي المنتخب الوطني الأول نظيره التونسي، مساء الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

فيما يواجه المنتخب الإوليمبي نظيره التونسي، مساء غدٍ على ملعب الإسكندرية وديًا استعدادًا لبطولة الإمم الإفريقية تحت 23 عامًا بالقاهرة العام المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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