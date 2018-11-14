"الإسكان": سحب مايزيد عن 190 ألف كراسة شروط بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

قال المهندس هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الإعلان العاشر للإسكان الإجتماعي يتضمن طرح 60 ألف وحدة سكنية بعدد من المدن التى تشهد إقبال كبير من المواطنين مثل أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وبدر، والغردقة والمنيا الجديدة، وهناك 60 ألف وحدة سيتم طرحها كمرحلة ثانية.



وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس" على فضائية "المحور"، اليوم الأربعاء، أنه اعتبارًا من الغد ولمدة شهر يمكن لأي مواطن قام بسحب كراسة الشروط التقديم على هذه الوحدات ودفع جدية الحجز بمكاتب البريد، والتقديم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ويمكن لذوي الاحتياجات الخاصة التقديم خلال هذا الشهر أيضًأ بعد إنتهاء الأسبوع المخصص لهم اليوم، منوهًا إلى أن حتى الآن تم سحب مايزيد عن 190 ألف كراسة شروط من مكاتب البريد المختلفة.



وتابع، أنه يمكن لأي مواطن سحب كراسة الشروط حتى 15 ديسمبر والتقديم في نفس اليوم، مشددًا على أنه ليس هناك أي ميزة لمن يقوم بسحب الكراسة والتقديم أولًا.

