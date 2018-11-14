حملة مكبرة تغلق منفذ بيع لحوم مخالف بالدقهلية

قاد المحاسب محمد فريد الشيوى رئيس مركز ومدينة بلقاس فى محافظة الدقهلية، حملة مكبرة لتنفيذ قرار غلق رقم ٩٣٤ سنه ٢٠١٨م لمنفذ لبيع اللحوم "مواطنون ضد الغلاء" لمخالفته عدم تمكين اللجنة من القيام بعملها للتفتيش والتعدى على اللجنة بالسب والقذف.



