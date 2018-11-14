حملة مكبرة تغلق منفذ بيع لحوم مخالف بالدقهلية
الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 07:14 مسالى رضوان
قاد المحاسب محمد فريد الشيوى رئيس مركز ومدينة بلقاس فى محافظة الدقهلية، حملة مكبرة لتنفيذ قرار غلق رقم ٩٣٤ سنه ٢٠١٨م لمنفذ لبيع اللحوم "مواطنون ضد الغلاء" لمخالفته عدم تمكين اللجنة من القيام بعملها للتفتيش والتعدى على اللجنة بالسب والقذف.
وكان قرار أعضاء الطب البيطرى بالحملة أكد بمخالفة المنفذ لوجود لحوم مخالفه للقانون طبقا لأحكام المادة ١٣٦ من القانون رقم ٥٣ سنه ١٩٦٦م ولم تتمكن اللجنة من تحريز المخالفات نظرا لأعتدائه على اللجنة التى شارك فيها حاتم قابيل نائب رئيس المركز والمهندس لطفى عباس مدير البيئة ومحمد عجور مدير الرخص للمحلات والمهندس ناصف إسماعيل مدير المرافق وأحمد طنطاوى مدير الأمن الصناعى والمهندس نبيل عطية مدير الأنارة وأحمد عادل بالتفتيش المالى والإدارى والطب البيطرى الدكتورة نهى غيث والدكتورة دعاء علام بالتعاون مع شرطه بلقاس.