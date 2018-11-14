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خاص.. المصري يعاقب شكري بخصم 30 ألف جنيه

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 07:10 م
خاص.. المصري يعاقب شكري بخصم 30 ألف جنيه
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نيرة الجابري
 
قرر الجهاز الفني للنادي المصري معاقبة أحمد شكري نجم الفريق وخصم 30 ألف جنيه لتعمده الحصول علي الانذار الثالث لعدم استكمال المباراة الاخيرة التي كان يخوضها الفريق البورسعيدي أمام نظيره وادي دجلة.

وكان المصري تعادل أمام وادي دجله بهدف لكل منهما في المباراة التي اقيمت بينهما علي ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 14من الدوري.
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