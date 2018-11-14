ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 14/11/2018

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، بنحو قرشين مقارنة بالتعاملات الصباحية.





ورفع البنك التجاري الدولي سعر الدولار قرشين إلى 17.88 جنيه للشراء، و17.98 جنيه للبيع.





وزاد سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي قرشا إلى 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





بينما ظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.





وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، وكريدي أجريكول عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.