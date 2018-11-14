محافظ الغربية: إحلال وتطوير خمس مراكز تكنولوجية بالمحافظة وإنشاء خمس جدد

قام اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية بالإجتماع مع اللواء محمد عزى سعيد المشرف على مشروع المحليات بوزارة التخطيط والعميد أحمد طعيمة مدير المشروع بالمحافظة والمهندس حمدى سالم مدير الدعم الفنى للبداية فى تطوير المراكز التكنولوجية الحالية لتواكب المنظومة الموحدة فى وزارة التخطيط لميكنة أعمال المحليات.



حيث شمل الإجتماع إستعراض الموقف الفنى للأجهزة والمعدات لعدد 5 مراكز تكنولوجية بالمحافظة وهى مركز ومدينة كفر الزيات وحى أول المحلة الكبرى وحى ثان المحلة الكبرى ومركز ومدينة زفتى ومركز ومدينة قطور.



وخلال الإجتماع تم الإتفاق على الإحلال والتجديد لشبكات المعلومات والأجهزة والمعدات بالخمس مراكز السابقة وكذلك توفير خطوط ربط من خلال شركة TEDATA لنقل البيانات والمعلومات مع إعداد دورة تدريبية لمستخدمى المنظومة الجديدة ومدخلى البيانات، وتوفير شاشات تفاعلية يقوم المواطنين بإستخدامها بالملس فى أماكن إستقبال المواطنين.



كما تم الإتفاق على إنشاء 5 مراكز تكنولوجية جديدة فى حى أول طنطا وحى ثان طنطا ومركز ومدينة سمنود ومركز ومدينة بسيون ومركز ومدينة السنطة وذلك لإستكمال الخدمات المقدمة على مستوى المحافظة بالكامل.. على ان يتم إمداد المحافظة بعدد 50 مدخل بيانات إعارة لمدة 4 شهور من وزارة التخطيط.



والجدير بالذكر أن هذه المنظومة تشمل جميع أعمال المحليات من تنظيم المبانى والتخطيط العمرانى والرصف والإيرادات وأملاك الدولة والمشروعات والإشغالات والإعلانات وكذا الطلبات العامة.



وتتميز هذه المنظومة بأنها تفصل بين مقدم الخدمة وطالبها لمواجهة الفساد المالى والإدارى وتوفر الوقت والجهد مما يحقق مبدأ الشفافية والنزاهة وأيضًا تدعم هذه المنظومة متخذى القرار بمعلومات أليه ودقيقة.