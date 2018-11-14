ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ميدو يعلق على قرار اعتزال وليد سليمان اللعب الدولي

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 07:04 م
ميدو يعلق على قرار اعتزال وليد سليمان اللعب الدولي
طباعة
علي نبوي
 
علق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لوادي دجلة، على قرار وليد سليمان لاعب الأهلي باعتزاله اللعب الدولي مع منتخب مصر.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"اتفهم غضب وليد سليمان من عدم ضمه للمنتخب وهذا حقه لانه فعلا اجتهد في الفترة الأخيرة والجميع اجمع على انه يستحق شرف التواجد في المنتخب ولكني مختلف معه في قرار اعتزاله اللعب دوليا".

وأضاف "يجب ان يستمر في القتال ثم القتال كل يوم حتى يضع جهاز المنتخب تحت ضغط كبير وفي النهايه سيتم ضمه".

المزيد عن: وليد سليمان ميدو منتخب مصر الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الترجي الرياضي
3
x
15:00
0
مستقبل قابس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/14/2018 7:40:01 PM