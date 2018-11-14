ميدو يعلق على قرار اعتزال وليد سليمان اللعب الدولي

علق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لوادي دجلة، على قرار وليد سليمان لاعب الأهلي باعتزاله اللعب الدولي مع منتخب مصر.





وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"اتفهم غضب وليد سليمان من عدم ضمه للمنتخب وهذا حقه لانه فعلا اجتهد في الفترة الأخيرة والجميع اجمع على انه يستحق شرف التواجد في المنتخب ولكني مختلف معه في قرار اعتزاله اللعب دوليا".





وأضاف "يجب ان يستمر في القتال ثم القتال كل يوم حتى يضع جهاز المنتخب تحت ضغط كبير وفي النهايه سيتم ضمه".



