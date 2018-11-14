وزير التموين: منظومة جديدة لتأمين الدعم الحكومي في الموازنة الجديدة

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بحلول الموازنة العامة للدولة 2019-2020 سيتم عمل منظومة جديدة لتأمين الدعم الحكومي للبطاقات التموينية، والتي سيتم تأمينها من خلال وزارتي التموين والاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة البطاقات والتظلمات والموقف الاستراتيجي للسلع.





وأوضح المصيلحي، أنه بصدد إصدار قرار جديد بشأن وقف البطاقات التموينية التي بها أخطاء، لافتاً إلي أن البطاقة التي يتم وقفها لحين تصحيحها سيتم حصول صاحبها على قيمة الدعم الحكومي الخاص بالبطاقة عند استرجاعها مرة أخري.، مشيراً إلي أن إجمالي طلبات إصدار البطاقات منذ بدء المنظومة بلغت ٢.٩ مليون طلب، وقمنا بتسليم غالبية الطلبات والمتبقي أعداد محدودة.





وأضاف الوزير أنه بدون سلام اجتماعي لن تكون هناك تنمية، قائلا: يجب الحفاظ على وصول الدعم لمستحقيه لما يمثل الهدف الأول لتحقيق السلام الاجتماعي.





وشدد المصيلحي انه لا بد من تحديد الفئات المستحقة للدعم من خلال حجم الاستهلاك، وتم البدء في ذلك منذ 6 أشهر.