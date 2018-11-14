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وزير التموين يكشف موعد الانتهاء من تسجيل طلبات إضافة المواليد (صور)

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:55 م
وزير التموين يكشف موعد الانتهاء من تسجيل طلبات إضافة المواليد (صور)
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تصوير: ياسمين عليوة
 



قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يتم الانتهاء من إدخال كافة بيانات طلبات إضافة المواليد الجدد والتي تم تلقيها منذ الأول من أغسطس الماضي وحتى السابع من نوفمبر الجاري قبل منتصف ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء بديوان عام الوزارة للحديث عن منظومة البطاقات التموينية، خاصة بعد انتهاء مهلتي تحديث بيانات البطاقات وإضافة المواليد الجدد.
وزير التموين يكشف موعد الانتهاء من تسجيل طلبات إضافة المواليد (صور)
وزير التموين يكشف موعد الانتهاء من تسجيل طلبات إضافة المواليد (صور)
وزير التموين يكشف موعد الانتهاء من تسجيل طلبات إضافة المواليد (صور)
وزير التموين يكشف موعد الانتهاء من تسجيل طلبات إضافة المواليد (صور)
المزيد عن: وزارة التموين التموين إضافة المواليد أخبار مصر أخبار
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