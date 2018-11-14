أول طلب لليبرمان بعد تقديم استقالته

تقدم أفيجدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، بأول طلب بعد تقديم استقالته، صباح اليوم الأربعاء.

وكتب ليبرمان تغريدة في صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، في أول كتاباته على "تويتر" منذ تقديم استقالته، صباح اليوم، على خلفية توقيع اتفاق التهدئة بين حركة "حماس" وبلاده.





"أشكركم — قادة وجنود وموظفين في وزارة الدفاع. أدعم وأساند سكان الجنوب مستوطنات غلاف غزة. قلبي ورجائي مع عائلات الأسرى والمفقودين".







