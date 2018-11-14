ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أول طلب لليبرمان بعد تقديم استقالته

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:52 م
أول طلب لليبرمان بعد تقديم استقالته
أفيجدور ليبرمان
طباعة
وكالات
 

تقدم أفيجدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، بأول طلب بعد تقديم استقالته، صباح اليوم الأربعاء.


وكتب ليبرمان تغريدة في صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، في أول كتاباته على "تويتر" منذ تقديم استقالته، صباح اليوم، على خلفية توقيع اتفاق التهدئة بين حركة "حماس" وبلاده.


"أشكركم — قادة وجنود وموظفين في وزارة الدفاع. أدعم وأساند سكان الجنوب مستوطنات غلاف غزة. قلبي ورجائي مع عائلات الأسرى والمفقودين".


وتمثلت أمنية ليبرمان الأولى بعد تقديم استقالته، باستعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركة "حماسط في قطاع غزة.


يشار إلى أن حركة حماس تحتجز أربعة إسرائيليين لديها منذ عام 2014، مع انتهاء حرب "الجرف الصامد"، وهم جنديين ومدنيين، أحدهما من أصل إثيوبي، وآخر من أصل فلسطيني.

المزيد عن: طلب بعد استقالة أول أفيجدور ليبرمان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الترجي الرياضي
3
x
15:00
0
مستقبل قابس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/14/2018 7:30:01 PM