أول طلب لليبرمان بعد تقديم استقالته

وكتب ليبرمان تغريدة في صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، في أول كتاباته على "تويتر" منذ تقديم استقالته، صباح اليوم، على خلفية توقيع اتفاق التهدئة بين حركة "حماس" وبلاده.
"أشكركم — قادة وجنود وموظفين في وزارة الدفاع. أدعم وأساند سكان الجنوب مستوطنات غلاف غزة. قلبي ورجائي مع عائلات الأسرى والمفقودين".
وتمثلت أمنية ليبرمان الأولى بعد تقديم استقالته، باستعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركة "حماسط في قطاع غزة.
يشار إلى أن حركة حماس تحتجز أربعة إسرائيليين لديها منذ عام 2014، مع انتهاء حرب "الجرف الصامد"، وهم جنديين ومدنيين، أحدهما من أصل إثيوبي، وآخر من أصل فلسطيني.