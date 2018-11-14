الحبس سنة لعاطل حاول قتل طفل جاره بقرية "القصاصين" بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية رقم 12103 جنايات منيا القمح لسنة 2018.



وعاقبت المحكمة عاطلًا، بالحبس لمدة سنة؛ لشروعه في قتل طفل بسبب خلافات الجيرة بينهما بقرية "الصنافين".



كانت مستشفى "منيا القمح" المركزي، استقبلت المجني عليه الطفل "محمود حامد عبدالمجيد أبو نعمة" 17 سنة، طالب بمدرسة "الأورمان" للسياحة والفنادق، مُقيم بقرية "الصنافين" التابعة لدائرة مركز منيا القمح، مصابًا بعدة طعنات منها جرح طعني بين الضلعين وجرح طولي بالبطن، وبعمل "السونار" تبين وجود نزيف داخلي حاد وتجمع دموي وتهتك بالطحال، فيما تم استئصال الطحال، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود.ط.د.ش" عاطل، مُقيم بذات القرية، والذي حاول قتل المجني عليه بواسطة سلاح أبيض "مقص حديدي" بسبب خلافات الجيرة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.