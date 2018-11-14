التموين: لم يضع حق المواطنين.. والمكاتب تستقبل طلبات التظلم بانتظام

أوضح الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن محددات دخول أشخاص فى بطاقات التموين أو الخروج منها ليس له علاقة بدخل الفرد، وبحث الدخل والإنفاق الذى يصدره الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء هو الذى سيكون المؤشر الحقيقي لتنقية البطاقات، نظرا؛ لأن البحث يحدد نسبه استهلاك الطعام والشراب وكذلك الكهرباء والسكان والتليفونات قائلا: "لن يضيع حق أى مواطن فى المنظومة التموينية لصرف السلع" ومكاتب التموين تستقبل طلبات التظلم للمواطنين بانتظام.





وأضاف المصيلحي خلال المؤتمر الصحفى أن فريق عمل حاليا من الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات ووزارة الإنتاج الحربى ووزارة التموين يعملون من أجل المؤشرات والخصائص لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم على رئيس الجمهورية.





وأشار وزير التموين إلي أن هناك اتفاق بين وزارتي التموين والاتصالات لوضع منظومة جديدة مؤمنة لصرف الدعم، تكون خلال الأشهر المقبلة على الموازنة العامة الجديدة.



