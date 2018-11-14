ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

التموين: لم يضع حق المواطنين.. والمكاتب تستقبل طلبات التظلم بانتظام

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:52 م
التموين: لم يضع حق المواطنين.. والمكاتب تستقبل طلبات التظلم بانتظام
طباعة
دعاء عبد الحليم تصوير ياسمين عليوة
 
أوضح الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن محددات دخول أشخاص فى بطاقات التموين أو الخروج منها ليس له علاقة بدخل الفرد، وبحث الدخل والإنفاق الذى يصدره الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء هو الذى سيكون المؤشر الحقيقي لتنقية البطاقات، نظرا؛ لأن البحث يحدد نسبه استهلاك الطعام والشراب وكذلك الكهرباء والسكان والتليفونات قائلا: "لن يضيع حق أى مواطن فى المنظومة التموينية لصرف السلع" ومكاتب التموين تستقبل طلبات التظلم للمواطنين بانتظام.

وأضاف المصيلحي خلال المؤتمر الصحفى أن فريق عمل حاليا من الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات ووزارة الإنتاج الحربى ووزارة التموين يعملون من أجل المؤشرات والخصائص لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم على رئيس الجمهورية. 

وأشار وزير التموين إلي أن هناك اتفاق بين وزارتي التموين والاتصالات لوضع منظومة جديدة مؤمنة لصرف الدعم، تكون خلال الأشهر المقبلة على الموازنة العامة الجديدة. 

التموين: لم يضع حق المواطنين.. والمكاتب تستقبل طلبات التظلم بانتظام
التموين: لم يضع حق المواطنين.. والمكاتب تستقبل طلبات التظلم بانتظام
التموين: لم يضع حق المواطنين.. والمكاتب تستقبل طلبات التظلم بانتظام
التموين: لم يضع حق المواطنين.. والمكاتب تستقبل طلبات التظلم بانتظام
التموين: لم يضع حق المواطنين.. والمكاتب تستقبل طلبات التظلم بانتظام
التموين: لم يضع حق المواطنين.. والمكاتب تستقبل طلبات التظلم بانتظام
التموين: لم يضع حق المواطنين.. والمكاتب تستقبل طلبات التظلم بانتظام
التموين: لم يضع حق المواطنين.. والمكاتب تستقبل طلبات التظلم بانتظام
التموين: لم يضع حق المواطنين.. والمكاتب تستقبل طلبات التظلم بانتظام
التموين: لم يضع حق المواطنين.. والمكاتب تستقبل طلبات التظلم بانتظام
التموين: لم يضع حق المواطنين.. والمكاتب تستقبل طلبات التظلم بانتظام
التموين: لم يضع حق المواطنين.. والمكاتب تستقبل طلبات التظلم بانتظام
التموين: لم يضع حق المواطنين.. والمكاتب تستقبل طلبات التظلم بانتظام
التموين: لم يضع حق المواطنين.. والمكاتب تستقبل طلبات التظلم بانتظام
التموين: لم يضع حق المواطنين.. والمكاتب تستقبل طلبات التظلم بانتظام
المزيد عن: مصر علي المصيلحي بطاقات التموين التموين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
الترجي الرياضي
3
x
15:00
0
مستقبل قابس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/14/2018 7:40:01 PM