ليدي جاجا توزع البيتزا على أفراد الإغاثة ضد الحرائق

في لفتة انسانية من قبلها، قامت النجمة ليدي جاجا بزيارة مفاجئة لأفراد فرق الإغاثة بمدينة مالييبو الأمريكية، لتقدم لهم الدعم المعنوي خلال مكافحتهم للحرائق التي ضربت عدد من الولايات الأمريكية.

ونشرت جاجا لقطات من زيارتها لمقر الإغاثة بماليبو، حيث قامت بتوزيع البيتزا على العاملين بها تقديرا لجهودهم.

وكان من ضحايا الحرائق التي ضربت ولاية كاليفورنيا الأمريكية النجم جيرارد باتلر الذي احترق منزله بالكامل.