ننشر أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد طلاب كليات جامعة بنها (صور)

أعلن الدكتور حسين المغربي القائم باعمال رئيس جامعة بنها، نتائج انتخابات اتحادات طلاب كليات الجامعة الخمس عشرة، حيث فاز في كلية التربية الرياضية الطالب حسن حمدي برئاسة الاتحاد والطالب أحمد عبدالرحمن نائبًا لرئيس اتحاد الكلية، وفي كلية الزراعة فاز احمد الطيب برئاسة الاتحاد وجاء محمد ابراهيم نائبًا له، وفاز برئاسة اتحاد كلية التمريض صلاح محمد وجاءت نيره جوده نائبًا له، اما كلية هندسة بنها فقد فاز باهر السيد برئاسة الاتحاد وفاز مارك كمال كنائبًا له، وفي كلية التربية النوعية فقد فاز محمود جمال برئاسة الاتحاد وايمان عبدالرحمن نائبًا له.



وأضاف المغربي، أن كلية الطب البشري فاز فيها الطالب محمد السيد برئاسة الاتحاد ومحمد عاطف نائبًا له، وفي كلية الحقوق فاز عبدالرحمن حمدي برئاسة الاتحاد وجاء عبدالرحمن سيد نائبًا له، كما فاز ابراهيم احمد برئاسة اتحاد كلية الاداب وعبدالرحمن عامر نائبًا له، كما فاز احمد عبدالفتاح برئاسة اتحاد طلاب كلية التربية وجاء احمد عماد نائبًا له، كما فاز حسين الصادق برئاسة اتحاد كلية التجارة وجاء حاتم حسام نائبًا له، اما هندسة شبرا ففاز احمد اسلام برئاسة الاتحاد وفاز مهند سمير كنائبًا له، وفي كلية الطب البيطري فاز محمود حمدي برئاسة الاتحاد وفاز ايهاب مصطفي كنائبًا له، وفاز شريف فاروق برئاسة اتحاد الحاسبات والمعلومات وفاز عادل خالد كنائبًا للاتحاد، وقد انهت كلية الفنون التطبيقية الانتخابات بفوز محمد ذكي برئاسة الاتحاد وفازت اسماء عبدالرحمن نائبًا له، كما فاز محمد خليل برئاسة اتحاد كلية العلوم وفازت ألاء أحمد كنائبًا له.



وقال الدكتور خالد عيسوى منسق عام الانشطة الطلابية، أن انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها شهدت اقبالا كبيرا من الطلاب للادلاء باصواتهم لاختيار مرشحيهم حيث تنافس 930 طالبا وطالبة فى الانتخابات فيما لم تجرى الانتخابات في 5 كليات وهى التربية الرياضية والطب البيطرى والحقوق والتربية والحاسبات لفوز الطلاب المرشحين لخوض الانتخابات بالتزكية، مضيفًا أنه من المقرر اجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه علي مستوي الجامعة غدًا الخميس.



يذكر أن الدكتور حسين المغربى يرافقه الدكتور هشام ابوالعينين نائب رئيس الجامعة السابق والدكتور عيد حميده رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات وعمداء الكليات والدكتور خالد عيسوى منسق عام الانشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب قد قام بمتابعة الانتخابات بعدد من كليات الجامعة والاطمنئان على توفير الصناديق الزجاجية والحبر الفسفورى داخل اللجان مع تواجد احد الاساتذة ومسئولى رعاية الشباب داخل كل فرقة لمتابعة الانتخابات.