هازارد: سأفكر في مستقبلي مع ‎تشيلسي في نهاية الموسم





أكد إيدن هازارد أنه لا يفكر في ترك تشيلسي في الوقت الحالي ، لكنه قد يعيد النظر في موقفه بعد انتهاء الموسم.





ولا يزال الجناح البلجيكي مرتبطًا بالانتقال إلى ريال مدريد بعد أن أشار إلى أنه كان في طريقه إلى العاصمة الإسبانية في أعقاب نهائيات كأس العالم، لكنه مرتبطًا بعقد مع البلوز حتى عام 2020.





وقال هازارد، في تصريحات صحفية: "أنا أفكر فقط في تشيلسي الآن، وهناك 7 أو 8 أشهر لنرى ما سيحدث".





وتابع: "في الغالب نفكر مثل المدربين، إذا كنت ترى كيف يلعب نابولي، فبفضل موريزيو ساري، فإن أسلوبه ينعكس الآن في تشيلسي، كما أنه لديه لاعبون يتأقلمون مع النظام لذلك نحن سعداء للغاية، ونلعب كرة القدم بشكل جيد".





وأضاف: "أحب الإطلاع على آخر التقارير، وإذا كان بوسعي المساعدة، أريد أن أفعل ذلك أيضًا لكنني أركز بشكل أساسي على وظيفتي في الملعب".





وأكمل: "إن كرة القدم ليست مشكلة وكلاء فحسب، بل هي مشكلة كرة القدم بشكل عام بالطبع أنا أؤيد وضع الأمور في نصابها، ليس فقط في بلجيكا ولكن أيضًا على المستوى الدولي، فنحن نعرف أن هناك الكثير من المال المتضمن في كرة القدم، هناك بعض الشخصيات حول الذين لا يقصدون جيدا ".