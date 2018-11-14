بايرن ميونيخ يتلقى ضربة قوية بإصابة نجم وسط الفريق

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، عن فقدان خدمات نجمه الكولومبي خاميس رودريجيز، خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة.





وأعلن النادي البافاري، خلال بيان رسمي، عن معاناة خاميس رودريجيز، من تمزق في الرباط الخارجي للركبة اليسرى، وذلك خلال مشاركته في تدريبات الفريق، أمس الثلاثاء.



