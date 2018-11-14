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بايرن ميونيخ يتلقى ضربة قوية بإصابة نجم وسط الفريق

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:55 م
بايرن ميونيخ يتلقى ضربة قوية بإصابة نجم وسط الفريق
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عمر عبد العزيز
 

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، عن فقدان خدمات نجمه الكولومبي خاميس رودريجيز، خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة.


وأعلن النادي البافاري، خلال بيان رسمي، عن معاناة خاميس رودريجيز، من تمزق في الرباط الخارجي للركبة اليسرى، وذلك خلال مشاركته في تدريبات الفريق، أمس الثلاثاء.


ومن المقرر أن يتم تثبيت ركبة خاميس لمدة 10 أيام، على أن يبدأ بعدها العلاج وإعادة التأهيل، بحسب ما أكده النادي الألماني في بيانه.


وكان رودريجيز قد غاب عن مواجهة بوروسيا دورتموند، السبت الماضي، والتي انتهت بخسارة الفريق البافاري بنتيجة 2-3، بعدما ظل على مقاعد البدلاء حتى النهاية.

المزيد عن: كورة ‏بايرن ميونيخ الرياضه الدوري الالماني
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