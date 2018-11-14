الصين تنفي تهديدها لأوروبا.. وتأمل بالتعاون

أكدت الصين، اليوم الأربعاء، أنها لم تشكل يوماً خطراً على أوروبا وذلك رداً على اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكيل "جيش أوروبي" لحماية التكتل من الصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة.







وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ، لدى سؤالها عن الاقتراح في بكين: "لم نشكل يوماً أي خطر على أوروبا".







وأضافت أن لأوروبا "الحق في تقرير سياساتها الخارجية والدفاعية الخاصة بها"، مشيرة إلى أن القادة الأوروبيين أعربوا عن رغبتهم في التعاون بشكل أكبر مع الصين.







وأثار ماكرون جدلاً الأسبوع الماضي باقتراحه، الذي يعد مسألة حساسة بالنسبة للأوروبيين الذين يسعون لتولي الأمور المتعلقة بالدفاع عن أنفسهم وفي ضوء دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقارة العجوز لزيادة مساهمتها المالية في حلف شمال الأطلسي.







واعتبر ترامب، أن اقتراح نظيره الفرنسي "مهين جداً"، مشيراً إلى أن "على أوروبا أن تسدد أولاً مساهمتها في حلف شمال الأطلسي الذي تموله الولايات المتحدة إلى حد كبير!".







بدورها، أيدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اقتراح ماكرون.