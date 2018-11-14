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اكتشاف طريقة سهلة تزيد عمر بطارية هاتفك الذكي 6 ساعات

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:51 م
اكتشاف طريقة سهلة تزيد عمر بطارية هاتفك الذكي 6 ساعات
أرشيفية
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وكالات
 

توصل علماء بريطانيون إلى طريقة لزيادة عمر بطارية الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي لعدة ساعات.

ويزعم العلماء أن تحويل حزم البيانات من تطبيقاتك المفضلة إلى خدمات التخزين السحابي قد يؤدي إلى خفض الطاقة التي يستهلكها الجهاز بنسبة 60%.

وطور علماء البرمجيات في جامعة أستون في برمنغهام، أداة رقمية تخزن بيانات التطبيقات من خلال خدمات السحابة الرقمية والأداة نفسها، لزيادة عمر بطارية الهاتف الذكي لعدة ساعات.

وستحدد الأداة الأجزاء الأكثر تعطشا للطاقة في تطبيقات الهاتف الذكي، ثم تنقلها إلى السحابة باستخدام تقنية تدعى "نقل البرمجيات" (code-oﬄoading).

ويمكن لتطبيق هذه التقنية أن يطيل عمر البطارية إلى ست ساعات في "أفضل سيناريو" وفقا لما يقوله العلماء.

 ويمكن استخدام هذه التقنية لبناء الجيل التالي من الروبوتات التي يمكن استخدامها في حالات الكوارث أو عمليات البحث والإنقاذ، حيث يكون عمر البطارية مهما للغاية في هذه الحالات.

وقال المشرف الرئيسي على هذه التقنية، عامر أكبر: "حتى الآن، أجرينا تجارب على تطبيقين مختلفين للأندرويد". وقد أظهرت التقنية قدرة كبيرة على تخزين الطاقة وبالتالي إطالة عمر البطارية في التطبيقين.

ويعمل الباحثون الآن على تطبيق هذه التقنية على الروبوتات المتنقلة التي تعمل بالبطاريات، والتي يمكن استخدامها في حالات الطوارئ.

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