الداخلية العراقية توقف 16 شخصا مطلوبا للعدالة شمالي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على 16 شخصا من المطلوبين للعدالة بينهم 7 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بعملية أمنية في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال الناطق باسم الوزارة سعد معن، في بيان، "مديرية مكافحة إجرام شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية وتعاون المواطنين وأوامر قبض قضائية تلقي القبض على 16 متهما بينهم 7 عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية صادرة بحقهم مذكرات قبض".





وأضاف أن "أربعة منهم كانوا يعملون مقاتلين في ما يسمى بديوان الجند وثلاثة منهم يعملون فيما يسمى بالحسبة خلال فترة سيطرة "داعش" على الموصل، وبقية المتهمين مطلوبين بقضايا سرقات مختلفة ومواد قانونية أخرى"، لافتا إلى أنه "تم القبض عليهم في مناطق مختلفة لمدينة الموصل بينهم ثلاثة تم القبض عليهم في قرية تمارات غرب مدينة الموصل".





وفي ديسمبر من العام الماضي أعلن العراق انتصاره على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) واستعادة كافة أراضيه التي سيطر عليها التنظيم.